Droga in casa, Polizia arresta coppia nel Milanese

Un uomo e una donna di 27 anni sono stai trovati a Settimo milanese con quattro etti di hashish e marijuana e sono quindi stati arrestati dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, I poliziotti hanno individuato un'auto in via Don Minzoni a Settimo Milanese e hanno fermato i due che sono stati trovati in possesso di un grammo e mezzo di marijuana.

All'interno del loro appartamento, gli agenti hanno sequestrato 90 grammi di hashish, 26 grammi di marijuana, e 4.580 euro.

In una canalina sopra la porta delle cantine gli agenti hanno trovato una busta con 100 grammi di marijuana, tre involucri con circa 150 grammi di hashish e due bilancini di precisione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA