Domenica al museo, alla Grande Brera il tutto esaurito

Ha registrato praticamente il soldout la Grande Brera nella prima domenica di febbraio, giorno in cui l'ingresso è gratuito in tutti i musei statali (e a Milano anche comunali).

Sono stati 1720 i visitatori al Cenacolo vinciano, che è comunque sempre esaurito. Sono stati 800, cioè la capienza massima prevista, i visitatori a Palazzo Citterio, dove sono custodite le opere del Novecento e di arte contemporanea. E anche la Pinacoteca di Brera, che può ospitare in un giorno 2.700 visitatori, ha staccato 2.660 biglietti.



