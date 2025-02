Ancora 'frecce azzurre', Valensin corre in 23"49 nei 200 donne

Elisa Valensin illumina la seconda giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse ad Ancona.

La velocista lombarda sgretola per due volte il primato italiano U.20 dei 200 metri indoor che già deteneva dalla scorso anno: in finale sfreccia in 23"49 dopo essersi migliorata con 23"70 in batteria, per un totale di 23 centesimi di progresso rispetto al 23"72 della passata stagione.

La 18enne sprinter lombarda del Cus Pro Patria Milano, allenata da Fausto Frigerio, scala anche le liste italiane assolute della specialità diventando la quinta azzurra di sempre. Infatti il suo 23"49 di oggi è anche il quinto tempo italiano all-time, che rende questa ragazza sempre meno lontana dal 23"14 del primato assoluto di Manuela Levorato corso a Genova nel 2003. Ma soprattutto è un crono che andrà letto con la prospettiva della stagione all'aperto (nel 2024 già 23"09 outdoor) perché vale già un tempo decisamente inferiore ai 23 secondi. Intanto Valensin sarà di nuovo in gara agli Assoluti indoor del 22-23 febbraio sempre al PalaCasali, per puntare a qualcosa di 'prezioso' anche nei 400 metri, l'altra sua specialità.

"ll mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi - commenta - Oggi non avevo particolari aspettative ma è venuto un 'tempone' e siamo davvero felici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA