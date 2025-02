A Milano arrestate 2 borseggiatrici, una finì virale in un video

Hanno derubato del portafogli un turista giapponese di 59 anni in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale e con la sua carta di credito hanno prelevato del denaro.

La scena, però, è stata vista dagli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile, durante un servizio contri in cosiddetti reati predatori nelle zone della movida e nei pressi della stazione che hanno arrestato due bosniache di 20 e 24 anni, residenti nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate (Milano), per furto aggravato.

La 20enne, che è risultata destinataria di un Avviso orale, è stata anche denunciata perché inottemperante al Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Milano per tre anni notificatole a novembre 2022.

Una delle due era apparsa un paio di anni fa in un video, poi diventato virale sui social, in cui affermava: "Rubiamo tutti i giorni, è il nostro lavoro, dobbiamo rubare".



