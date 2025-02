Segre al Memoriale 81 anni dopo la deportazione ad Auschwitz

Ottantuno anni dopo l'arrivo di Liliana Segre ad Auschwitz, la senatrice a vita porterà giovedì prossimo la proprio testimonianza al Memoriale della Shoah alla Stazione Centrale di Milano da dove il 30 gennaio 1944 partì il viaggio del convoglio che in 7 giorni la deportò nel lager nazista.

L'appuntamento è alle 18. A organizzare l'evento, ormai tradizionale, è la Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con il Memoriale e la Comunità Ebraica di Milano. Interverranno, tra gli altri, Cristina Cattaneo, medico legale direttrice del Labanof dell'Università degli Studi di Milano, impegnata da anni a ricostruire i nomi e restituire dignità ai profughi morti nei viaggi del Mediterraneo, e il musicista rom Jovica Jovic, le cui note ricorderanno lo sterminio dei rom e dei sinti.

"E' un periodo travagliato per la memoria della Shoah - dice Milena Santerini della Comunità di Sant'Egidio e vicepresidente del Memoriale - Molti si interrogano sul senso e l'efficacia del ricordo, a causa del grave aumento di antisemitismo e dei conflitti attuali. Con questi incontri annuali per ricordare la deportazione di Liliana Segre, la Comunità di Sant'Egidio intende far rivivere la storia proprio per illuminare il presente e portare un messaggio di rifiuto dell'odio e della violenza".

La commemorazione giunge quest'anno alla sua ventinovesima edizione consecutiva, da quando - il 30 gennaio 1997 - la Comunità di Sant'Egidio e la Comunità Ebraica, insieme con Liliana Segre, e poi negli anni anche con Nedo Fiano e Goti Bauer, si ritrovarono per fare memoria della deportazione nel luogo da cui partirono i convogli per i campi di sterminio. Da quel ricordo, ripetuto ogni anno, è nata l'idea del Memoriale della Shoah.



