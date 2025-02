Salvini: 'Vinceremo le elezioni a Milano, è un mio impegno'

"Sulle elezioni dell'autunno 2026 o primavera 2027 abbiamo già messo cuore e testa. Ci sono già diverse persone che si sono messe a disposizione della città, in politica e fuori, non faccio nomi che non è un calcio mercato.

Saranno elezioni belle e decisive dove la Lega e il centrodestra torneranno a vincere in città. E' l'impegno che mi prendo.

Prepariamoci a vincere le prossimi elezioni". Lo ha detto Matteo Salvini parlando in video collegamento ad un convegno sulla mobilità a Milano.

"Non è con l'estensione dell'Area C, non è il classismo alla Sala dei radical chic del centro città che non vogliono che vengano a lavorare a Milano le persone che non hanno l'auto e adesso anche la moto ultimo modello. Noi - ha spiegato Salvini - daremo battaglia per il diritto alla mobilità, il diritto al lavoro e alla sicurezza".

La replica di Sala non si è fatta attendere. "Da parte mia - ha detto il sindaco - spero che Salvini si impegni in prima persona nella campagna elettorale che verrà - aggiunge il sindaco - così cresceranno le nostre possibilità di rivincere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA