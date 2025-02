Salva Milano, La Russa: 'Dicevo la verità sul salva giunta Sala'

"Dopo le tante titubanze dello stesso Pd e le dichiarazioni di oggi di Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde che a Milano è parte importante della giunta di centrosinistra, spero che il sindaco capisca che quando definivo 'salva giunta Sala' il decreto 'salva Milano', non dicevo 'parole sgradevoli' ma la pura verità". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Oggi Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, in una nota ha auspicato che "nessuno segua l'appello del sottosegretario della Lega Morelli a votare la legge Salva Milano, esponente di quel partito che vuole eliminare i pareri obbligatori e vincolanti delle soprintendenze su opere che insistono in aree di pregio ambientale e paesaggistico. Auspico che il centrosinistra non segua le indicazioni della Lega, che oggi vorrebbe asfaltare e cementificare tutta Italia. Allora rivolgo anch'io un appello, ma contrario a quello della Lega: il centrosinistra non voti alcun Ordine del Giorno a sostegno della legge Salva Milano, che avrebbe effetti preoccupanti non solo sul tema della retroattività, ma anche perché dà motivazioni in contrasto con alcune sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato".



