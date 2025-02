"Salvini dice che la Lega vincerà le prossime elezioni a Milano. Non lo so, è possibile". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, replica al leader della Lega Matteo Salvini che ha sostenuto che il centrodestra tornerà a vincere le comunali del 2027.

"Da parte mia spero che Salvini si impegni in prima persona nella campagna elettorale che verrà - aggiunge il sindaco - così cresceranno le nostre possibilità di rivincere".



