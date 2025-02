Ricerca: dal Mur oltre 32 milioni di euro per gli atenei lombardi

Oltre 32 milioni di euro stati stanziati per i progetti di ricerca delle istituzioni accademiche della Lombardia dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur), che ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza - FIS 2. I fondi sono stati distribuiti ai macrosettori 'life sciences', 'physical sciences and engineering' e 'social science and humanities'.

Al macrosettore 'life sciences' sono stati destinati 22.254.180,62 euro. Il finanziamento sostiene progetti presentati dall'Università degli Studi di Milano per 7.324.778 di euro, dall'Università Vita Salute San Raffaele per 6.646.207 di euro, dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia per 2.227.500 euro, dallo Ieo per 2.076.883,20 euro, dall'IRCCS Ospedale San Raffaele per 1.327.789 euro, dall'Humanitas University per 1.326.861 euro e dall'Università degli Studi Milano-Bicocca per 1.324.161,30 euro.

Al macrosettore 'physical sciences and engineering' i fondi assegnati ammontano a 3.401.972,35 euro. I progetti finanziati includono sia gli Starting Grant per giovani ricercatori che gli Advanced Grant e sono destinati al Politecnico di Milano. Per il settore 'social science and humanities' l'Università degli Studi di Milano riceverà un finanziamento di 3.336.877,35 euro, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia beneficerà di 1.660.388,40 euro, mentre all'Università Cattolica saranno destinati 1.504.800 euro, per un totale di 6.502.065,75 euro.

Il ministro Anna Maria Bernini anche in questa occasione ha sottolineato che il governo intende investire sulla ricerca e sulle eccellenze italiane con "contributi stabili, che diano prospettive e certezza al lavoro dei nostri ricercatori".



