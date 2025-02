Presidio in centro a Milano per la causa di Gaza e Cisgiordania

Come ormai consuetudine dall'inizio del conflitto, anche questo sabato a Milano - è la 69/ma iniziativa di mobilitazione - si svolge una manifestazione per la popolazione di Gaza a cui prendono parte diverse associazioni palestinesi, centri sociali fra cui il Vittoria, studenti e simpatizzanti. In particolare è stato attuato un presidio in piazza Castello, in centro città a partire dalle 15. Vi hanno preso parte 300-400 persone (dati degli organizzatori).

Fra gli slogan "La Cisgiordania come Gaza", "Fermiamo il genocidio e la pulizia etnica del popolo palestinese", "No DDL 1660!" e "No allo stato di polizia!". Il presidio aveva come tema principale la difesa di Gaza e della Cisgiordania.

I partecipanti, molti dei quali hanno chiesto "una pace reale e duratura", rivendicano "il diritto all'esistenza, alla resistenza e all'autodeterminazione del popolo palestinese" e "il ritorno dei profughi". E' stata contestata "la narrazione storica del 'diritto all'autodifesa' di Israele e l'avanzata del colonialismo in terra di Palestina chiamato 'diritto ad esistere' invece che occupazione militare della Cisgiordania".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA