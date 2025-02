Polizia arresta quattro 'topi' d'appartamento a Milano

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato quattro cileni di cui un 22enne e due 33enni con precedenti di polizia e un 36enne, per rapina aggravata dopo che avevano messo a segno un colpo ai danni di una donna di 66 anni nella sua casa nei presi di piazzale Dateo: il bottino diversi monili in oro e argento, due penne griffate, un orologio, un mazzo di chiavi e due giubbotti.

Gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese che già tenevano d'occhio i quattro hanno visto due che facevano da palo e gli altri entrare e uscire dal palazzo. Li hanno fermati dopo aver avuto una colluttazione con il gruppo che aveva tentato di scappare. Da qui l'accusa di rapina.

Il 22enne è risultato essere destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso a gennaio scorso dall'Austria per un furto in abitazione e indagato perché inottemperante all'ordine del questore di Milano di lasciare il territorio europeo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA