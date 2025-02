Pezzi di tegole a terra dallo storico Palazzo Broletto a Lodi

Alcuni pezzi di tegole sono cadute a terra, oggi pomeriggio a Lodi, dal tetto dello storico Palazzo Broletto sede del Comune: nessuno è stato ferito o colpito.

Tempo fa, dallo stesso edificio, in corso Umberto, si erano staccate parti della facciata laterale.

Sul posto, chiamati da cittadini, sono intervenuti i vigili urbani e subito dopo anche i pompieri che, con l'autoscala, sono saliti fino al tetto per vedere se fosse rimasto qualche pezzo in bilico che rischiava di cadere su auto o passanti.

Il Comune sta valutando di spostare il passaggio di autobus dal centro storico che, a detta dello stesso ufficio Viabilità comunale, potrebbero causare con il tempo dissesti statici, a favore di minibus molto più leggeri impiegati già in altre zone della città.



