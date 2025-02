Luca Ronconi, dieci anni senza, su Rai5 omaggio lungo un mese

"Ne ho fatte davvero di ogni, per cui non so dare una definizione di cosa sia un regista". Così diceva Luca Ronconi (8 marzo 1933 - 21 febbraio 2015), Maestro che con i suoi 100 e più spettacoli, sempre all'insegna dell'innovazione, ha scritto la storia del teatro italiano, diventando lui stesso emblema della figura del regista. Anima del Piccolo di Milano per quindici anni, "creatore" di una generazione di attori e interpreti "ronconiani", se n'è andato dieci anni fa quasi in palcoscenico, lavorando fino all'ultimo al debutto della sua ultima regia, quella Lehman Trilogy che avrebbe portato il suo autore, Stefano Massini, fino al Tony Award.

Per il decennale, Rai Cultura in collaborazione con il Centro Teatrale Santa Cristina, gli rende omaggio con Luca Ronconi, 10 anni senza, rassegna curata da Felice Cappa che da lunedì 3 a venerdì 28 febbraio, alle 16.15 su Rai 5 (e disponibile su Raiplay), riproporrà spettacoli, interviste, partecipazioni a programmi e documentari, per restituire la complessità di un percorso unico che ha segnato un'epoca, dalla prosa alla lirica fino allo sceneggiato. Nella prima settimana, verranno trasmessi tutti gli episodi dell'Orlando furioso, con il documentario Orlando a New York e Habitat 1970 sul recupero del quartiere industriale parigino di Les Halles, dove venne messo in scena.

Inedito, il 22 febbraio alle 21.15, la ripresa de Il silenzio dei comunisti. In occasione delle Olimpiadi della Cultura 2006 di Torino, Luca Ronconi e Walter Le Moli idearono il Progetto Domani composto da cinque spettacoli (come gli anelli olimpici) su altrettanti temi universali: Storia, Guerra, Etica, Tecnologia e Finanza. Uno dei cinque, presentato anche al Fabbricone di Prato, era tratto dall'epistolario del 2002 in cui Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin ricordavano il loro passato, soprattutto politico, e si interrogavano sul futuro. Nel corso del mese, spazio anche a spettacoli come Orestea, La buona moglie, La putta onorata, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, alle regie di opere liriche da Cenerentola ad Aida e speciali come Luca Ronconi. Ritratto del regista da grande (21 febbraio su Rai Storia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA