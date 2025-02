La toelettatura è rosa, ai corsi 90% iscritti sono donne

La toelettatura è rosa: nell'ultimo triennio, infatti, la percentuale delle iscrizioni femminili al corso tenuto dalla Scuola professionale di ACAD, l'Associazione dei commercianti animali domestici e toelettatori aderente a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha superato il 90%.

I prossimi corsi, che si svolgeranno al Capac Politecnico del Commercio e del Turismo nella sede di via Amoretti, a Milano, prenderanno avvio il 17 febbraio. In tre anni, su oltre 400 partecipanti al corso sono state 320 le donne diplomate, tra i 25 e i 35 anni. Con circa 270 imprese attive a Milano e Area metropolitana nei settori legati agli animali da compagnia "in un momento difficile come questo - afferma la vicepresidente di ACAD Egle Rosa - potrebbe essere una buona idea, per chi ama i nostri amici a 4 zampe, ma non solo, incanalare passione e creatività verso una professione che si sta sempre più facendo spazio". Un settore, quello della toelettatura professionale, in espansione soprattutto a Milano dove sono presenti oltre 100.000 cani.



