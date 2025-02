Fabrizio Corona: 'Io e Fedez molto amici, vincerà Sanremo'

"Fedez vincerà Sanremo": ne è sicuro Fabrizio Corona, che al pubblico della Mondadori di piazza Duomo oggi ha anche garantito che "io e Federico siamo molto amici".

"Accetto qualsiasi scommessa che Fedez vincerà Sanremo" ha ribadito l'ex re dei paparazzi, tornato in auge con il suo canale su Youtube dove ha raccontato vicende assai private di Fedez e dell'ex moglie e non solo. Oggi a Milano presentava il suo libro 'La grande menzogna', edito da Piemme. Tanti ad ascoltarlo, ma tanti anche quelli sulle pagine social della libreria hanno garantito che non ci metteranno più piede.





