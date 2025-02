Corona: 'Youtube punto di partenza per aprire il mio partito'

"Farò come Grillo, aprirò il mio partito e farò il presidente e il canale Youtube è il punto di partenza" ha detto Fabrizio Corona a margine della presentazione del suo libro, oggi a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto se farebbe il presidente del Consiglio. "Se cambia la legge sì" ha premesso l'ex re dei paparazzi, ricordando le sue numerose condanne.

"Su Youtube puoi dire cicciona, troia e nessuno ti censura" ha detto Corona, che mira a "portare il canale a 1 milione di iscritti" e "a quel punto - ha spiegato - saranno i politici a venire da me". "Il mio canale Youtube - ha ribadito - può essere antesignano di un partito politico che come hanno fatto i cinque stelle tra 3-4 anni potrebbe vincere le elezioni".



