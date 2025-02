Controlli in zona movida a Milano, denunce e sanzioni

Sono 293 i veicoli controllati dalle pattuglie della Polizia locale entrate in azione ieri sera con il reparto Radiomobile e l'Unità cinofila nella zona di piazzale Loreto e della Darsena a Milano.

Le violazioni riscontrate al codice della strada sono state 79; sette i veicoli sottoposti a fermo. Sono stati eseguiti 237 controlli dell'alcol test e quattro conducenti sono risultati positivi. Nessuno dei 34 controllati per verificare se avessero assunto sostanze stupefacenti è risultato positivo.

Sono state quindi sospese sei patenti mentre tre persone sono state accompagnate all'Ufficio arrestati e fermati. Nel complesso sono state controllate 441 persone, una è stata denunciata perché aveva una patente e un permesso di guida internazionale falsi. Gli agenti dell'Annonaria hanno sanzionato in zona Loreto un bar con 4000 euro per varie violazioni di norme igieniche e alimentari.

Sanzionati due minimarket in via Padova per aver servito alool oltre le 24



