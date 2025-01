Sospetto caso di colera a Brescia, uomo in terapia intensiva

Un sospetto caso di colera è stato riscontrato oggi nell'istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia dove è emersa una positività al batterio Vibrio cholerae. Lo fa sapere l'Ats di Brescia.

L'uomo, attualmente ricoverato in terapia intensiva, è arrivato in Italia dalla Nigeria il 29 gennaio e lo stesso giorno, in tarda serata, ha manifestato sintomi gastrointestinali. Il caso è isolato e sono stati individuati i principali contatti.

L'Ats e la Regione Lombardia, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, hanno pianificato le analisi per verificare l'eventuale presenza della tossina e della malattia.

Gli approfondimenti dovranno accertare se il ceppo isolato appartenga ai sierogruppi in grado di produrre l'enterotossina che causa la grave diarrea oppure ad altri che invece non costituiscono un problema di sanità pubblica.

Sono già state predisposte le misure per il contenimento della diffusione della malattia, qualora il caso venisse confermato.



