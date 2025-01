Picchiarono consigliere comunale, 2 ultrà arrestati nel Milanese

Due ultras dell'Arese, squadra che milita in terza categoria, sono stati posti ai domiciliari e altrettanti sono indagati in seguito a un'indagine dei carabinieri di Rho per un'aggressione ai danni di un consigliere comunale di Arese, Pietro Polonioli 23 anni, e a un suo amico coetaneo picchiati il 28 settembre del 2024 perché stavano cancellando da un edificio scritte a sfondo politico tracciate dagli stessi ultras.

I quattro, vicini all'estrema destra, avevano anche trattenuto in un parco l'amico del consigliere e l'avevano picchiato, tanto che il giovane aveva riportato lesioni per 20 giorni.

Gli ultras, che avrebbero agito per "motivazioni ideologiche", sono accusati di sequestro di persona, lesioni e minacce aggravate. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati tablet, tirapugni, quattro coltelli, 22 manganelli una pistola ad aria compressa, un passamontagna. Gli arrestati, ritenuti vicini a Casapound e a Blocco studentesco, hanno 24 e 25 anni.



