Investita dal bus, muore a Cremona mentre va a scuola 

È morta mentre andava a scuola, a Cremona, travolta da un autobus non lontano da casa. Per Elisa Marchesini, quindicenne "solare, sempre allegra e aperta al dialogo con tutti" come la ricordano i compagni, sarebbe stata fatale una distrazione. Secondo i primi accertamenti della Polizia locale, avrebbe attraversato via Dante sulle strisce pedonali, ma con il semaforo rosso. Per il conducente del bus di linea Arriva Italia, carico di studenti, non sarebbe stato possibile evitare l'urto. Sotto choc, l'uomo è stato portato in ospedale, mentre la Procura ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio stradale colposo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 lungo la strada che collega la stazione con via Palestro, dove si trova la maggior parte delle scuole di Cremona. Elisa era iscritta al liceo 'Sofonisba Anguissola', dove frequentava la seconda dell'indirizzo economico sociale. È morta sul colpo, sbalzata a una decina di metri di distanza. A terra, sparpagliati sull'asfalto, zaino, astuccio e libri, rimasti lì a lungo come le decine di studenti che, impietriti, hanno assistito allo schianto. Quelli che viaggiavano sull'autobus che ha investito la ragazza e quelli di passaggio, stretti in un abbraccio diventato presto quello della città intera, sconvolta per l'accaduto.

"Addio piccolo angelo" è uno dei messaggi che a centinaia sono stati postati sui social per esprimere la vicinanza della comunità alla ragazza e alla sua famiglia, mentre il dolore e l'incredulità si impossessavano dei compagni di Elisa, ai quali la scuola è intenzionata a dare supporto psicologico. "Sapevamo tutti dell'incidente, i ragazzi l'avevano visto - hanno raccontato gli insegnanti -, ma abbiamo sperato fino all'ultimo che non fosse così grave, che non fosse proprio Elisa". Vicinanza alla famiglia della giovane vittima della strada è stata espressa anche dai sindacati della scuola e da Arriva Italia, i cui vertici hanno garantito la massima collaborazione agli inquirenti che indagano sull'incidente.

In attesa di poter ascoltare l'autista del bus, si stanno acquisendo le immagini delle telecamere posizionate all'incrocio. Grazie a quei filmati, sarà infatti possibile chiarire in modo definitivo quanto accaduto. Sono numerosi i giovanissimi investiti vicino a scuola in Italia. Soltanto nel 2024, secondo i dati dell'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, sono stati 77 i bambini e ragazzi investiti nei pressi di istituti scolastici in Italia. In cinque casi sono deceduti ragazze o ragazzi, sopra i 13 anni, mentre andavano o uscivano dalla scuola.

Sempre oggi a Torino un'auto ha investito una dodicenne, ricoverata in ospedale in prognosi riservata con un grave trauma cranio facciale e fratture multiple. Indaga la polizia municipale. Aveva 13 anni, anche se non andava a scuola, Jennifer Alcani, morta in ospedale dopo sei giorni di agonia all'ospedale di Lecco per le ferite riportate nello schianto della Bmw su cui viaggiava contro un muretto, lo scorso 10 gennaio ad Abbadia Lariana (Lecco). Il conducente dell'auto, un 22enne, è stato interrogato oggi dagli inquirenti che indagano per omicidio stradale. La Procura ha chiesto per lui gli arresti domiciliari. "Ma non ti vergogni", gli ha urlato il padre di Jenny in tribunale. "Avete pure fatto i video e li avete pubblicati", ha aggiunto riferendosi alle immagini girate a bordo dell'auto poco prima dell'incidente e postati sui social, prima di essere rimossi.

