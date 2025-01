Giuseppe Pasini eletto presidente di Confindustria Lombardia

Il consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia ha eletto Giuseppe Pasini presidente per il quadriennio 2025-29, confermando l'indicazione dei saggi.

Nel corso delle consultazioni effettuate tra i componenti del consiglio dalla commissione di designazione, composta dagli ultimi tre past president di Confindustria Lombardia, il nome di Pasini era stato individuato come candidato unico. L'ufficialità dell'elezione di Pasini alla guida degli industriali lombardi è arrivata a seguito del consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia, riunitosi in seduta privata a Milano presso la Fondazione Feltrinelli.

L'elezione del nuovo presidente è stata presentata nel corso di un evento introdotto dal presidente uscente di Francesco Buzzella. All'incontro sono intervenuti poi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Pasini, nato a Odolo (Brescia) nel 1961, nel 1982 entra nell'azienda di famiglia, la Feralpi Spa, di cui diviene consigliere delegato nel 1983 e presidente nel 2007. Feralpi Group è uno dei maggiori produttori di acciaio europei e può contare diversi stabilimenti in Italia e all'estero. Diverse le cariche istituzionali ricoperte: dal 2001 al 2012 Pasini è stato Presidente di Federacciai, dal 2017 al 2021 Presidente di Aib, attaulmente Confindustria Brescia, nell'ottobre 2022 entra nel consiglio generale di Confindustria Lecco e Sondrio, dal 2004 è membro della giunta di Confindustria.

"L'ascolto delle idee e delle proposte di ognuna delle associazioni territoriali è la via attraverso la quale la voce di Confindustria Lombardia emerge in modo collegiale, mettendo al centro le istanze di una Regione che produce il 23% del Pil nazionale", ha detto Pasini nel discorso d'insediamento.



