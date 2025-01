Da ministeri 300mila euro annui a Fondazione Shoah di Milano

"È stato approvato un emendamento che destina 300mila euro annui, suddivisi in parti uguali tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Università e della Ricerca, destinati alla Fondazione Shoah di Milano". È quanto fa sapere il ministero dell'Istruzione e del Merito in una nota. "Questo emendamento rappresenta un impegno concreto per onorare la memoria della Shoah, un dovere morale e civile che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni per formare cittadini consapevoli, in grado di rispettare l'altro e contrastare ogni forma di odio e violenza - ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - Per questo motivo abbiamo anche incrementato il fondo per i Viaggi della Memoria, per consentire agli studenti di visitare i luoghi simbolo della Shoah". "Oggi, di fronte alla recrudescenza dell'antisemitismo in Europa, è più che mai urgente consolidare e preservare il ricordo della Shoah", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA