Da Dolce e Gabbana una T-shirt per la ricerca

"Love for Others" è il nome della T-shirt di Dolce&Gabbana per San Valentino, realizzata in edizione limitata e in esclusiva per supportare la Fondazione Humanitas per la Ricerca. In cotone 100% e caratterizzata da iconici cuori stampati, "Love for Others" si può acquistare online, a fronte di una donazione di 50 euro, sul sito di Fondazione Humanitas per la Ricerca, nella sezione "Idee e regali solidali" dove resterà disponibile anche dopo San Valentino.

Fondazione Humanitas per la Ricerca è un ente no profit, impegnato nello studio e nella cura di malattie come tumori, infarto, ictus, patologie autoimmuni, neurologiche, gastroenterologiche e osteoarticolari. Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS è il professor Alberto Mantovani, professore Emerito di Humanitas University.



