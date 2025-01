Cremona, 15enne muore investita da bus mentre va a scuola

Una 15enne è stata travolta e uccisa stamani da un autobus a Cremona, in via Dante, mentre si stava recando a scuola.

La ragazza, secondo il 118 è morta sul colpo. Sotto choc, ma non è stato portato in ospedale l'autista del mezzo, 55 anni.

La ragazzina, che era iscritta in un istituto superiore della città, è stata travolta dal bus attorno alle 7.50 mentre stava attraversando la strada nei pressi di un semaforo per andare a scuola. Non è ancora chiaro se fosse sulle strisce pedonali.

Ad indagare sono gli agenti della polizia locale: la via dove la ragazza è stata investita è ancora chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Gli investigatori stanno sentendo i testimoni che si trovavano sia sull'autobus sia in strada per ricostruire l'accaduto.

