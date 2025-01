Cinquecento anni fa la Battaglia di Pavia, via alle celebrazioni

È ricco di appuntamenti il calendario di eventi organizzati in occasione del Cinquecentenario della Battaglia di Pavia. Un evento epocale, il primo conflitto in cui le armi da fuoco furono decisive per l'esito finale e che aprì un nuovo capitolo nelle vicende dell'Italia e dell'Europa.

Il programma della commemorazione della battaglia, combattuta il 24 febbraio 1525 e vinta dall'armata imperiale di Carlo V contro l'esercito francese guidato da re Francesco I, spazia dalla mostra multimediale, alla rievocazione storica con 500 persone da tutta Europa, dal concerto con la Banda dell'Esercito Italiano a un grande convegno di studi e una mostra speciale con straordinari arazzi del 1500 che raffigurano la Battaglia.

"Il Comune di Pavia è fortemente impegnato, insieme ai partner di questo importante progetto, per favorirne la migliore riuscita con un investimento in termini di persone, spazi, risorse economiche e strumentali", commenta Michele Lissia, sindaco di Pavia che ha allestito il programma delle celebrazioni con Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Fondazione Monte di Lombardia con Intesa Sanpaolo come main partner, e l'Università di Pavia a supporto come membro del Comitato Promotore e di Alto Coordinamento. "È nostra intenzione coinvolgere la città tutta - aggiunge il primo cittadino - e attirare visitatori dall'Italia e dall'estero con una eterogeneità e varietà di offerta che intercetti pubblici diversi e testimoni la ricchezza del nostro patrimonio storico-artistico-culturale oltre che naturalistico ed enogastronomico. La ricorrenza del Cinquecentenario è straordinaria occasione di promozione della nostra comunità e del nostro territorio che attraverserà il 2025 per proseguire e consolidarsi nel futuro".



