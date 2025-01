Una 15enne è stata travolta e uccisa stamani da un autobus a Cremona, in via Dante, mentre si stava recando a scuola. La ragazza, secondo il 118 è morta sul colpo. Sotto choc ma non è stato portato in ospedale l'autista del mezzo, 55 anni.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.



