13enne morta, per l'automobilista il pm chiede i domiciliari

E' stato interrogato oggi al Palazzo di giustizia di Lecco, il 22enne che si trovava alla guida della Bmw finita contro un muretto prima dell'alba del 10 gennaio, e a bordo della quale si trovava Jennifer Alcani, 13 anni, morta in ospedale dopo sei giorni di agonia all'ospedale di Lecco.

L'incidente è avvenuto ad Abbadia Lariana (Lecco). Oggi il conducente dell'auto ha risposto per due ore alle domande, durante l'interrogatorio legato all'inchiesta per omicidio stradale. Il 22enne era alla guida dell'auto di proprietà della famiglia dell'amico 19enne che stava seduto accanto a lui.

Jennifer invece si trovava sui sedili posteriori e nell'impatto ha riportato ferite gravissime.

Oggi la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per il 22enne, al quale nel frattempo è stata ritirata la patente. Il giudice preliminare Salvatore Catalano, si è riservato di decidere sulla misura restrittiva.

I genitori di Jennifer nei giorni scorsi hanno presentato due querele: una per omicidio stradale nei confronti del conducente - anche se la Procura stava già procedendo d'ufficio - e l'altra per sottrazione di minore nei confronti entrambi i giovani. La madre della 13enne, infatti, sostiene che la figlia sia stata convinta a uscire di casa all'1 di notte e a sua insaputa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA