Trascina giù da auto e prende a calci e pugni prete 89enne

Un sacerdote di 89 anni, don Virgilio Fenaroli, è stato trascinato giù dalla sua auto e preso a calci e pugni da un uomo di 37 anni che è poi stato bloccato dai carabinieri e ricoverato in Psichiatria.

L'episodio oggi ad Ardesio, dove il sacerdote, residente a Gromo, stava transitando alla guida della sua auto: l'uomo lo ha bloccato e strattonato fuori dalla vettura, iniziando a colpirlo con calci e pugni. Il prete è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice giallo all'ospedale di Piario, venendo poi dimesso con 14 giorni di prognosi per 'politrauma da percosse'.

L'anziano sacerdote non ha ancora formalizzato la denuncia nei confronti dell'aggressore, che è stato intercettato dai carabinieri in stato di alterazione psicofisica e per questo sottoposto a un Tso nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Alzano Lombardo. Pare che da tempo il sacerdote fosse nel mirino del trentasettenne per via di un mancato trasferimento del padre di quest'ultimo nella Rsa di Gromo che in passato era stata presieduta proprio da don Virgilio.



