The Who tornano in Italia a luglio, date a Padova e Milano

La leggendaria band britannica The Who torna in Italia per due date, domenica 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio all'Ippodromo Snai San Siro di Milano.

A due anni dall'esibizione a Firenze Rocks 2023 insieme all'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il duo composto da Roger Daltrey e Pete Townshend sarà accompagnato da una formazione che include alcuni dei migliori musicisti del panorama rock internazionale.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di lunedì 3 febbraio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di mercoledì 5 febbraio su livenation.it



