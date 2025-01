Sala, tutta Milano si esprima contro il Remigration Summit

Crescono le proteste a Milano per l'iniziativa Remigration Summit, il raduno europeo dell'estrema destra per la remigrazione degli stranieri, che si dovrebbe tenere il 17 maggio nel capoluogo lombardo.

"È una cosa terribile su cui tutta la città si deve esprime in modo molto deciso - ha osservato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un evento a Palazzo Marino - . Nessuno di noi immagina di poter vivere in una realtà in cui, anche rispetto ai fenomeni di immigrazione, non ci siano forme di controllo o non ci siano modalità per rimanere nel mondo delle regole. Ma queste espressioni fanno veramente spavento".

"Stiamo vedendo se il Comune può fare qualcosa" per impedire che si tenga questa manifestazione, ha concluso.



