Alla Triennale di Milano le foto di Casagrande, premio Ghirri

È un allestimento realizzato appositamente per la Triennale di Milano quello di 'All Things Laid Dormant' la mostra dei lavori con cui Benedetta Casagrande ha vinto l'edizione 2024 di Giovane Fotografia Italiana - Premio Luigi Ghirri, riservato agli artisti under 35. Rispetto a quando sono state esposte nella mostra Contaminazioni, a Palazzo dei Musei di Reggio Emilia, sono infatti state aggiunte alcune sculture.

Il premio Ghirri per il vincitore prevede oltre a 4mila euro l'esposizione anche a Milano delle opere del progetto vincitore, grazie alla collaborazione fra il Comune di Reggio Emilia e Triennale.

Casagrande, nata a Milano nel 1993, si concentra nei suoi lavori sulla relazione fra viventi umani e non e All Things Laid Dormant si concentra sul modo in cui entriamo in relazione con altri animali. Non a caso il progetto ha vinto l'edizione del premio 2024 che aveva come tema 'contaminazioni' (nel 2025 invece è 'Unire'). La contaminazione è però anche materica.

Oltre alle foto realizzate con una slow search, cioè una ricerca lenta, ad essere contaminate sono anche le sculture, realizzate con ceramica a cui sono aggiunti i sali d'argento scarto dello sviluppo delle fotografie. E nella mostra curata da Ilaria Campioli e Daniele De Luigi questi animali argentei, lumache, zampe d'uccello, topolini e anche fasmidi arricchiscono le immagini, per la maggior parte in bianco e nero.



