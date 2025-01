Alessandro Borghese Celebrity chef a Milano, nuova giuria su Tv8

Cambio della guardia e di location ad Alessandro Borghese Celebrity Chef. Dal 31 gennaio, il format prodotto da Banijay Italia si trasferisce da Venezia a Milano nel ristorante "AB - Il lusso della semplicità". Al tavolo dei giudici troviamo, invece, per la prima volta, Maddalena Fossati, direttore de "La Cucina Italiana", e Andrea Aprea, chef dell'omonimo ristorante milanese insignito di due stelle Michelin, in luogo di Marisa Laurito e chef Moreno Cedroni. Le nuove puntate vanno in onda in prima tv assoluta, su TV8, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

In sfida da domani, e per tutta la prossima settimana, Ema Stockholma e Herbert Ballerina; Francesco Renga e Jolanda Renga; Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal; Fabio Canino e Priscilla; Edoardo Tavassi e Nikolas Vaporidis; Giancarlo e Michela Magalli.

Invariato, invece, il format con chef Alessandro Borghese, che aggiunge i suoi voti a quelli dei due giurati. Ciascun giudice ha a disposizione 6 stelle, 3 nere e 3 bianche, per premiare ogni celebrity su una scala da 0 a 3. Ogni celebrity appartiene alla brigata bianca o a quella nera. I commensali in sala votano, invece, a maggioranza: alla celebrity che ha cucinato meglio va una stella. Chi riceve più stelle al termine della cena conquista l'ambito titolo di Celebrity Chef della serata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA