Al Niguarda nasce la Casa della fondazione Roland McDonald

Raddoppia all'ospedale Niguarda di Milano lo spazio realizzato dalla fondazione Roland McDonald per ospitare le famiglie dei piccoli pazienti che vengono da fuori città per le cure. Ieri la cerimonia della posa della prima pietra di Casa Mc Donald, un ampliamento di 300 metri quadrati, rispetto ai 300 già esistenti della family room, nel padiglione 14 del Blocco Nord vicino ai reparti pediatrici e neonatali.

La family room, dalla sua apertura a fine 2020, ha ospitato 1709 fra genitori, fratelli, sorelle e parenti in generale dei bambini ricoverati. Una volta terminati i lavori, la struttura includerà sei camere da letto, cucina, living, stanza per lo smart working, stanza del silenzio, uffici e lavanderia.

"Si va da una Family Room a una Casa Ronald, un passo importante - ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - che permetterà di migliorare ulteriormente la già alta qualità dell'assistenza offerta in questo grande ospedale".

"Negli ultimi anni - ha osservato l'assessore milanese al Welfare - molti studi hanno dimostrato che la famiglia è un tassello fondamentale del percorso di cura di un paziente. Alla luce di queste evidenze, diventa ancora più importante garantire a bambini e bambine che arrivano in città per usufruire delle strutture sanitarie, e ai loro genitori, di poter contare su una casa anche lontano da casa".

L'ad di McDonald's Italia Giorgia Favaro ha sottolineato che la la Casa Ronald è "un luogo speciale che prende vita anche grazie all'impegno di dipendenti e licenziatari McDonald's, che scelgono di dedicare il loro tempo come volontari per la Fondazione".

"La collaborazione con Casa Ronald McDonald, così come con diverse altre associazioni che sono da tempo al nostro fianco, è strategica e determinante - ja sintetizzato Alberto Zoli Direttore Generale dell'Ospedale - perché completa ancora di più la qualità del percorso assistenziale che possiamo mettere in campo ogni giorno. Non a caso abbiamo voluto dedicare ancora più spazio al progetto di Casa Ronald, per poter accogliere sempre più famiglie e fare di Niguarda un vero e proprio riferimento internazionale per le cure pediatriche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA