Sfilano i trattori a Milano, corteo fino al Pirellone

"La nostra fine sarà la vostra fame' recita uno dei cartelli appesi ai trattori in protesta che, dopo essersi riuniti a Binasco, nel Milanese, questa mattina in corteo - organizzato da Riscatto Agricolo Lombardia cercando di evitare particolari disagi alla circolazione - sono arrivati a Milano, in piazza Duca d'Aosta, vicino la Stazione Centrale ma soprattutto al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Alcune decine in tutto.

Dai manifestanti sono andati alcuni consiglieri regionali della maggioranza di centrodestra, fra cui Silvia Scurati e Giovanni Malanchini, Massimo Vizzardi e Carlo Bravo.

"Chiamiamo i cittadini a difendere la sovranità alimentare e chiediamo che le istituzioni affrontino la crisi delle aziende produttive agricole e della pesca adottando una dichiarazione di stato di crisi socio economica del agricoltura e della pesca attuando misure straordinarie" si legge nella locandina di presentazione della protesta di Riscatto Agricolo, che chiede, tra le altre cose, l'applicazione delle clausole di salvaguardia "bloccando le importazione selvagge nei settori più esposti alla concorrenza sleale e al dumping" e il potenziamento delle misure sul prezzo minimo al campo, l'equità e la trasparenza dei rapporti commerciali.

"Abbiamo avuto uno stato di calamità naturale e quest'anno non abbiamo i raccolti nelle aziende per mantenere gli animali.

Purtroppo - commenta Filippo Goglio, uno dei rappresentanti del movimento Riscatto Agricolo Lombardia - la politica non si rende conto di questo problema che per noi è importantissimo perché arriveremo ad aprile o maggio senza prodotti e saremo costretti a macellare degli animali. Bisogna trovare una quadra per andare avanti".

"Ci accusano di danno ambientale, ma siamo i custodi dell'ambiente" e "dobbiamo ragionare se è giusto per noi protestare per dare dignità ai nostri figli o dobbiamo andare in un altra direzione" di cibo sintetico " ma allora non parliamo più di sovranità alimentare e made in Italy" ha aggiunto Goglio chiedendo "il sostegno dei consumatori".



