Il Pg della Cassazione: 'Resti a Milano il procedimento su Santanchè per la truffa all'Inps'

Deve rimanere a Milano il procedimento per truffa aggravata ai danni dell'Inps in cui la ministra Daniela Santanchè è imputata assieme ad altre persone.

Sono le conclusioni, in linea con i legali dello stesso Inps, del pg all'udienza che si è tenuta davanti alla Cassazione alla quale spetterà decidere sulla competenza territoriale tra Roma e il capoluogo lombardo.

La difesa invece ha sostenuto che deve essere la magistratura romana ad occuparsi del caso. La decisione è attesa per domani.



