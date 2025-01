Pellizza da Volpedo, film lo racconta oltre il Quarto Stato

"Il Quarto Stato è la richiesta di diritti da parte della gente che lavora, che siamo noi. Per questo ancora ci riconosciamo in quel quadro. Per questo è ancora poesia". Fabrizio Bentivoglio ha sintetizzato così perché l'opera di Giuseppe Pellizza, l'autore del quadro icona della lotta dei lavoratori, ancora emozioni chi lo guarda. L'ha fatto presentando a Milano il documentario "Pellizza pittore da Volpedo" di Francesco Fei, di cui è principale voce narrante. Il film sarà nelle sale il 4 e 5 febbraio prossimi.



La pellicola racconta la vicenda dello schivo pittore piemontese e ne mette in luce l'opera al di là della sua opera più conosciuta, quel 'Quarto Stato' che venne esposto al pubblico per la prima volta alla Quadriennale di Torino nel 1902 e che oggi è conservato nella Galleria d'Arte Moderna di Milano. Il risultato è un racconto approfondito che evita la mera elencazione di opere e dati ma coinvolge lo spettatore in un viaggio nella biografia e nell'opera dell'artista.

Il documentario narra infatti la vita tormentata del pittore divisionista Giuseppe Pellizza, nato nel 1868 e morto tragicamente nel 1907 a soli 39 anni. Esplorando i luoghi in cui visse, quella Volpedo che il pittore scelse come nome d'arte, Bentivoglio guida lo spettatore come una "coscienza narrante" nelle emozioni dell'artista attraverso i suoi quadri ma soprattutto i suoi diari. Fino alla fine, quando il pittore sopraffatto dal dolore per la perdita della moglie e del figlio durante il parto, si tolse la vita. Il documentario sarà proiettato in 200 sale italiene (l'elenco è disponibile su nexostudios.it). Prodotto da Apnea Film con la partecipazione di Mets Percorsi d'Arte, è stato presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma, e realizzato con la collaborazione di Aurora Scotti, la più importante critica e studiosa dell'arte di Pellizza, e l'Associazione Pellizza da Volpedo.

Per approfondire la vita e le opere del pittore gli spettatori potranno visitare la Gam di Milano, dove appunto è custodito 'il Quarto Stato', Palazzo Citterio - La Grande Brera con 'Fiumana', l'Atelier di Pellizza a Volpedo, la Gam di Torino con 'Lo specchio della vita', l'Accademia Carrara di Bergamo con 'Ricordo di un dolore' e i nuovi allestimenti della Pinacoteca Il Divisionismo di Tortona con il 'Cammino dei lavoratori'. In attesa della grande monografica alla Galleria d'Arte Moderna di Milano dal 26 settembre di quest'anno al 25 gennaio 2026.





