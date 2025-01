Investito in moto, morto giornalista del Corriere della Sera

Un motocilista di 44 anni è morto, martedì notte, nel Milanese, investito in moto da un'auto sulla A51 all'altezza di Cologno Sud, in direzione di Venezia.

Secondo quanto si è appreso la vittima è Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera.

L'uomo, sbalzato contro il guard-rail, è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, ma è morto dopo il suo arrivo all'ospedale San Raffaele.



E' stato indagato per omicidio stradale, in attesa di ulteriori accertamenti, l'uomo alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente con il motocilista deceduto ieri sera nel Milanese, un giornalista del Corriere della Sera. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un 44 enne moldavo, in Italia in vacanza. Le indagini sono in corso da parte della Polizia stradale che sta acquisendo i filmati delle telecamere per capire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto alle 22.40 nel tratto dove si trova il bivio per la A52 e l'uscita 11 Cologno Ovest. L'uomo non sarebbe positivo all'alcoltest.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA