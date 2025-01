Investito da un'auto mentre attraversa, morto nella Bergamasca

Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato investito stamattina da un suv a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Stava attraversando la strada in via Nazionale per andare al bar sotto i portici dove tutte le mattine prendeva il caffè.

Immediati i soccorsi: sul posto sia l'ambulanza sia l'elicottero del 118. Costante Bonomelli è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e per regolare il traffico. L'anziano sarebbe caduto a terra, picchiando violentemente la testa contro il cordolo del marciapiede. Le sue condizioni sono parse gravi fin da subito. Abitava a Costa Volpino, ex operaio della Tenaris, lascia nel dolore la moglie e tre figli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA