Furti e rapine ad autotrasportatori, polizia smantella banda

Quattro persone, tre di nazionalità romena e un italiano, di età compresa tra i 22 e i 49 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine contro una presunta banda di rapinatori di camionisti che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Milano, nei confronti di 9 persone. Le ipotesi accusatorie sono di "associazione per delinquere ai fini di ricettazione, rapine e furti ai danni di autotrasportatori". Lo ha reso noto stamani la Questura di Milano.

"Le attività d'indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il l Tribunale di Milano ed operate dal personale della Sezione Polizia Stradale di Milano, sottosezione autostradale di Milano Ovest - hanno permesso di raccogliere elementi probatori tali da far ritenere i soggetti" coinvolti in "rapine, furti e ricettazione ai danni di autotrasportatori e addetti alla logistica, commessi utilizzando a tal fine anche veicoli di provenienza illecita".

"L'esecuzione delle misure cautelari - ha precisato la Polizia - ha visto la partecipazione di numerosi poliziotti di tutto il Compartimento Polizia Stradale della Lombardia, in particolare delle Sezioni di Lecco, Pavia e Varese, nonché della Sottosezione Autostradale di Busto Arsizio—Olgiate Olona (Varese), i quali hanno tornito il necessario supporto operativo ai colleghi di Milano Ovest" e trae origine da numerose segnalazioni di furti e rapine (11 quelli accertati) subiti da autotrasportatori durante la sosta per la pausa notturna nelle aree di servizio della rete stradale ed autostradale nel Milanese.



