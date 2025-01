Fanta festeggia i suoi primi settant'anni

Nata a Napoli nel 1955, sbarcata negli Stati Uniti tre anni dopo e ormai conosciuta in tutto il mondo, Fanta compie settant'anni. Il brand, che fa parte di The Coca-Cola Company, ed è prodotto al 100% con arance italiane negli ultimi cinque anni ha acquistato circa un quarto della intera produzione di succo d'arancia disponibile per bevande analcoliche prodotto in Italia, soprattutto in Sicilia e Calabria.

E proprio con i produttori siciliani il gruppo ha iniziato ormai da dieci anni una collaborazione su progetti per l'uso responsabile dell'acqua e buone pratiche di economia circolare che va dalla gestione dell'irrigazione in aziende agrumicole pilota con stazioni meteorologiche con sensori e droni (arrivata nel 2025 al settimo anno) all'utilizzo in modo sperimentale di un impianto di desalinizzazione portatile in diversi areali agrumicoli regionali.

Due sono le referenze di Fanta che utilizzano prodotti Igp: la Fanta Aranciata rossa zero zuccheri aggiunti, prodotta con succo d'Arancia rossa di Sicilia Igp e la Fanta Limonata zero zuccheri aggiunti realizzata con limoni di Siracusa Igp.

"I 70 anni di Fanta sono per noi un omaggio alle origini italiane di uno dei brand più conosciuti di Coca-Cola a livello globale - ha sottolineato Cristina Camilli, direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità Coca-Cola Italia - Un momento che vogliamo condividere con i fornitori della filiera degli agrumi e con tutti coloro che lavorano nelle società di imbottigliamento Coca-Cola HBC Italia e Sibeg, grazie alle quali siamo presenti dal Nord al Sud d'Italia, dove produciamo da quasi un secolo. Preziosa per noi la collaborazione con gli attori che rappresentano la filiera, con cui vogliamo continuare a valorizzare le materie prime che sono alla base di una bibita dal marchio e dal gusto inconfondibili".





