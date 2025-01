Arrestato nel Pavese con oltre 1 kg di marijuana

Lo scorso 20 gennaio era stato accoltellato dalla sua compagna, una donna di 29 anni, in seguito a una violenta lite avvenuta nella loro abitazione di Santa Cristina e Bissone (Pavia). L'uomo, 28 anni, aveva riportato lievi ferite.

In seguito a questo episodio, le indagini dei carabinieri della stazione di Corteolona e Genzone (Pavia) hanno accertato che il 28enne si è reso responsabile dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: accuse che hanno portato al suo arresto.

Nel corso di una perquisizione in un immobile dell'uomo a Chignolo Po (Pavia), i militari hanno trovato un locale adibito alla produzione di sostanza stupefacente con una cabina di essicazione contenente 1,162 kg di marijuana in inflorescenza, oltre a materiale per la produzione e la preparazione della coltura. Il 28enne, una volta arrestato, è stato trasferito nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.



