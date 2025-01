A Milano in mostra l'arte del cinema attraverso gli storyboard

Tutta colpa di Martin Scorsese: è stato vedendo gli schizzi realizzati dal regista dei combattimenti di Toro scatenato, Raging Bull, che Melissa Harris ha avuto l'idea di un progetto sul linguaggio degli storyboard, i 'copioni' illustrati realizzati prima che i film vengano girati.

Fondazione Prada ha accolto l'idea e da questo, dopo due anni di ricerca, è nata 'A Kind of Language: Storyboards and Other Renderings for Cinema', mostra in programma fino all'8 settembre all'Osservatorio della Fondazione Prada, la sede sopra Galleria Vittorio Emanuele a Milano, dedicata ad esplorare i linguaggi visivi e le possibili.

Sono oltre 800 gli elementi presenti: storyboard che dagli anni '20 arrivano al 2024, ma anche video, foto, documentari, installazioni: si va dalla visione realizzata per Dune da Alejandro Jodorowsky, che poi non ha mai girato la pellicola, al Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci, da Interstellar a Train to Busan di San-ho Yeon, alla scena della doccia di Psycho, capolavoro di Hitchcocl Nell'allestimento curato da Andrea Faraguna, dello studio architettonico Sub di Berlino, ogni storyboard è sistemato su un tecnografo pensato appositamente per le caratteristiche dei documenti: le miriadi di foto realizzate da Agnès Varda per il film del 1961 Salut les Cubains, sono poggiate ad esempio su una base di cartone, gli schizzi di Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close Encounters of the Third Kind) ha accanto una minipianola su cui i visitatori possono suonare le prime cinque indimenticabili note della colonna sonora di John Williams, mentre lo storyboard di Grand Budapest Hotel è in realtà una versione animata visibile su un tablet.

Queste versioni disegnate sono servite ai registi a rendere la loro visione, ma anche, spesso, a risolvere problemi di inquadrature a chiarire come realizzare tecnicamente le pellicole: a volte sono disegnate da loro stessi, a volte da artisti come Pablo Buratti, che ha anche firmato lo 'storyboard' della mostra, oltre ad aver collaborato con maestri come Almodóvar, a volte da sconosciuti. Per dare coerenza alla successione, si è cercato di tenere uniti per temi i lavori, che non riguardano solo il cinema e la tv (in mostra anche opere di Walt Disney, Miyazaki ma anche Mr. Magoo e Popeye) ma la danza (con note di coreografia) senza dimenticare le opere di artisti contemporanei come la videoinstallazione di Carrie Mae Weems Leave, Leave Now!. Un mare di materiale con tanto altro ancora da eplorare, come il cinema africano. Abbastanza materiale, ha spiegato Harris, per un Chapter 2.



