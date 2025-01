Un quiz aiuta i giovani a valutare il fattore tempo al volante

Un quiz digitale per aiutare i giovani a valutare correttamente la variabile tempo quando sono alla guida. E' la novità del nuovo ciclo di 15 incontri che Autostrade per l'Italia terrà con più di 1.000 studenti per sensibilizzarli al rispetto delle regole della sicurezza stradale.

Oggi nell'auditorium del Museo Strp Futurability District, a Milano, il primo appuntamento, a cui hanno partecipato le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Ikaros di Buccinasco, dell'Istituto Moreschi di Milano e dell'Istituto Enaip di Magenta. Erano presenti, inoltre, la presidente di Autostrade per l'Italia, Elisabetta Oliveri e il Direttore del Tronco di Milano di Aspi, Alessandro Bevilacqua.

"Per il nostro gruppo - ha detto Oliveri - la sicurezza delle persone è il primo valore della cultura aziendale. Non potremmo gestire la complessità delle attività che affrontiamo quotidianamente senza tenere come obiettivo-guida la sicurezza di chi ogni giorno viaggia sulla nostra rete e, al contempo, quella di chi ogni giorno lavora sulla stessa rete per migliorarla. Sicurezza stradale significa sicurezza fisica delle infrastrutture e, insieme, rispetto del codice della strada".

Grazie anche al contributo della Polizia di Stato l'iniziativa ha già coinvolto oltre 220 istituti scolastici e circa 19.000 ragazze e ragazzi della scuola secondaria di secondo grado.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA