Trenord, nel 2024 circolati 755mila treni, l'80% puntuale

Nel 2024 Trenord ha effettuato 755mila corse, il 4% in più rispetto al 2023, con oltre 200 milioni di passeggeri. L'80% dei treni - secondo i dati forniti dall'azienda - è arrivato puntuale, l'87% entro i 7 minuti dall'orario previsto e il 95% entro i 15 minuti.

In totale si sono registrate poco più di 20mila soppressioni, mediamente 57 al giorno, pari al 2,5% della produzione quotidiana di 2300 treni. Di queste corse, sottolinea Trenord, il 48% - circa 10mila - è stato cancellato a causa dei 15 scioperi proclamati durante l'anno.

Il 32% delle soppressioni - 18 corse al giorno su 2300, pari allo 0,8% dell'offerta - è dovuto all'operatore ferroviario, per l'indisponibilità di treni per guasti o di personale. Poco più del 7% delle cancellazioni avviene per diretta responsabilità dell'infrastruttura, per guasti a passaggi a livello o impianti; l'11% è dovuto a cause esterne come meteo o interventi delle forze dell'ordine. In totale, nel 2024 si sono verificati 9mila guasti ed eventi anomali sulle infrastrutture, che hanno impattato complessivamente sulla regolarità di 33mila corse.

Durante l'anno sono stati 168 i cantieri attivati sui binari, il 58% in più rispetto al 2023.

Le 24 stazioni di Milano sono state servite da 566mila corse.

A Milano Cadorna sono arrivati e partiti 160mila treni, mentre a Porta Garibaldi oltre 250mila.

"Un quarto delle corse regionali di tutta Italia viene effettuato in Lombardia. I dati ci dicono anche che continuano ad aumentare i passeggeri" commenta l'assessore della Regione Lombardia ai Trasporti Franco Lucente convinto che adesso, per migliorare le performance in termini di puntualità, sia necessario "procedere in maniera ancora più spedita con gli interventi infrastrutturali".

Contemporaneamente "è evidente che occorre decongestionare il nodo milanese - conclude - con una razionalizzazione delle corse e un'attestazione di treni nelle altre stazioni del capoluogo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA