Errante Parrino dimesso dall'ospedale, va in carcere

Paolo Aurelio Errante Parrino, 78 anni, il presunto boss di Abbiategrasso parente da parte di moglie di Matteo Messina Denaro è stato dimesso dall'ospedale di Magenta (Milano) e ora andrà nel carcere milanese di Opera.

Errante Parrino è stato giudicato trasferibile e le sue condizioni compatibili con il regime carcerario.



L'uomo era stato bloccato all'ospedale di Magenta dai Carabinieri del Nucleo investigativo a seguito di un ordine di carcerazione che avrebbe dovuto essere eseguito il 25 gennaio. Parrino però per tre giorni si era reso irreperibile. Il suo legale ha subito chiesto i domiciliari a causa delle sue condizioni di salute. Ora la decisione di trasferimento nel carcere di massima sicurezza di Opera. L'ordine di carcerazione è diventato esecutivo dopo il rigetto del ricorso in Cassazione per l'inchiesta denominata 'Hydra' che avrebbe portato alla luce una presunta alleanza mafiosa in Lombardia tra Cosa nostra, Camorra e 'Ndrangheta. Parrino sarebbe anche stato in contatto con Messina Denaro durante la sua lunghissima latitanza.

