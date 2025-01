Da sindacati appello ai viaggiatori contro la violenza sui treni

Per una settimana, da oggi fino a martedi 4 febbraio, il personale ferroviario indosserà, come segno di protesta, una spilla personalizzata con il logo 'La violenza non prende il treno'. Lo si legge in una lettera aperta ai viaggiatori in cui il personale delle ferrovie chiede a chi legge "di unirti a noi in un impegno condiviso per sostenere le richieste dei lavoratori e dei sindacati e per rendere il tuo ed il nostro viaggio più sicuro".

La lettera, con i loghi delle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast e Orsa, ricorda che "solo nel 2024, in tutte le imprese ferroviarie, si sono registrati oltre 800 episodi violenti ai danni del personale".

"Abbiamo richiesto alle Istituzioni di accelerare l'installazione dei tornelli di accesso alle stazioni, un aumento dei presidi e delle scorte di polizia ferroviaria, un inasprimento delle pene per chi commette reati a bordo treno ed in stazione. Eppure nulla è cambiato, anzi sembra peggiorare: ci sentiamo sempre più soli!" si legge nelle lettera.

La missiva si conclude con una richiesta di aiuto "a denunciare qualsiasi comportamento violento e a sostenere chi ogni giorno lavora per garantire la tua sicurezza" e l'invito ai viaggiatori a diffondere anche sui social media l'appello.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA