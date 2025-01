Cocaina e hashish dal Nord Europa in Italia, 10 arresti

La Guardia di Finanza di Verona, coordinata dal Settimo Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano, stanno eseguendo, con il supporto dei colleghi milanesi, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati, dopo averne arrestati in flagranza altri due, tutti ritenuti appartenenti a un gruppo internazionale dedito al traffico di droga. Sono stati sequestrati circa 83 chilogrammi di cocaina, 103 chilogrammi di hashish e 170.000 euro in contanti.

L'organizzazione sarebbe ramificata tra Belgio, Paesi Bassi e Italia.



