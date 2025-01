Champions: Inter; Inzaghi, sceglierò senza pensare al derby

"Turnover in vista del derby? Devo ancora riguardare l'allenamento di stamattina. Chiaramente qualcosa cambierò come ho sempre fatto, devo fare delle scelte.

In attacco Arnautovic si è allenato molto bene, Lautaro e Thuram hanno recuperato, mentre Taremi non si è allenato. Domani sceglierò senza pensare al derby". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monaco. "Quante speranze ci sono per rivedere Calhanoglu al derby? Per domani chiaramente no. Stanno lavorando bene lui, Acerbi e Correa. Vedremo nei prossimi due giorni. C'è abbastanza fiducia, oggi li ho visti lavorare bene.

Bisseck? Sta facendo il terzo in questo momento ma sappiamo che può fare il centrale. Però sappiamo anche che stiamo aspettando Acerbi".



