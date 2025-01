Al San Gerardo a Monza un nuovo ecografo per prelievi pediatrici

Il Centro prelievi pediatrico della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza si dota di un ecografo portatile di ultima generazione per eseguire i prelievi venosi ecoguidati per i piccoli utenti. Il macchinario, consegnato questa mattina dalla Fondazione Camerani e Pintaldi che lo ha acquistato, consentirà al Centro di effettuare interventi più rapidi e meno traumatici.

"La sonda ecografica, progettata specificamente per l'uso pediatrico, offre una tecnologia avanzata che consente all'operatore di ottenere immagini chiare e dettagliate facilitando il prelievo in modo meno invasivo e riducendo il disagio per i piccoli pazienti", spiegano Marco Casati, direttore del Laboratorio Analisi, e Serena Citriniti, responsabile del Centro prelievi. "Ringrazio la Fondazione Camerani e Pintaldi per questa importante donazione a favore dei nostri più piccoli pazienti - aggiunge il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Claudio Cogliati - un momento che sottolinea l'importanza della partnership tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e i portatori di interesse del territorio".

La Fondazione Pino Camerani ed Elisabetta Pintaldi nasce per le volontà testamentarie di Giuseppe Camerani e di Elisabetta Pintaldi, che hanno devoluto tutto il loro patrimonio ad una Costituenda Fondazione, precisandone lo scopo. "Siamo orgogliosi di contribuire al miglioramento della salute dei bambini della nostra comunità - commenta la presidente, Gisella Vegetti -. La donazione di questo ecografo è anche un investimento nella formazione dei professionisti che si prendono cura dei piccoli pazienti".



