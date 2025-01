Aci, a Como corso avanzato guida sicura per Polizia di Stato

L'ACI Como ha organizzato oggi in collaborazione con la Questura di Como il primo di tre corsi avanzati sulla guida sicura per gli Agenti della Polizia di Stato. Il corso si è svolto presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate, con l'assistenza degli istruttori specializzati di ACI Vallelunga.

Il programma formativo impiega un approccio innovativo, che unisce teoria e pratica per migliorare le competenze degli agenti nelle situazioni di guida complessa. Diversamente dai corsi tradizionali, il metodo utilizzato si ispira ai modelli nordeuropei, includendo simulazioni di scenari realistici.

Obiettivo chiave del corso è ridurre il fenomeno dell'overconfidence, che può insorgere nei corsi convenzionali, dove un pilota esperto affianca l'allievo, distogliendo l'attenzione dai rischi reali.

Durante l'addestramento gli istruttori monitoravano gli esercizi da bordo pista e comunicavano via radio con i partecipanti, creando condizioni simili a quelle delle emergenze reali. Al corso erano presenti il presidente ACI Como, Enrico Gelpi, e il questore di Como, Marco Calì, che hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra le Istituzioni per migliorare la sicurezza stradale; presente anche Alfredo Scala direttore Generale ACI Vallelunga e Centro Guida Sicura Lainate nonché dell'Autodromo di Monza.

Il presidente Gelpi ha ringraziato la Polizia di Stato e il Questore Calì per aver scelto ACI come partner, evidenziando come la partecipazione al corso rappresenti un segnale di professionalità per gli Agenti che affrontano quotidianamente situazioni di emergenza in un traffico complesso.

Il Questore ha espresso gratitudine per la sinergia tra Questura e ACI, apprezzando la partecipazione dei giovani agenti che, grazie a questa formazione, acquisiranno consapevolezza sulle tecniche di guida sicura, la conoscenza delle reazioni dinamiche delle auto e le tecniche di disimpegno in situazioni critiche.

Ha concluso ringraziando il presidente Gelpi, definendo il corso un esempio concreto del "Fare Sicurezza Insieme".

L'ACI prosegue così il suo impegno nella sensibilizzazione alla sicurezza stradale, con l'obiettivo di formare professionisti preparati e consapevoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA